Минпромторг России оспорит торги по продаже завода им. Дзержинского в Перми Первое судебное заседание назначено на 19 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство промышленности и торговли РФ подало в Арбитражный суд Пермского края иск о признании недействительными торгов по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского» в Перми. В картотеке суда сказано, что исковое заявление подано 23 мая, оно принято к рассмотрению, первое заседание назначено на 19 июня.

Отмечается, что ведомство просило ввести обеспечительные меры в виде запрета заключения договора купли-продажи имущества по результатам торгов. Однако просьбу суд отклонил: договор о купле-продаже имущественных фондов предприятия уже был официально заключён с ООО «ПСК «Специальное проектирование и строительство» 22 мая. Общество будет привлечено к делу в качестве третьего лица.

Ранее сообщалось, что в апреле ООО стало единственным участником и победителем торгов, объявленных в рамках банкротства ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского». Сумма сделки составила 725 млн руб.

В течение месяца после опубликования протокола торгов Российская Федерация не уведомила конкурсного управляющего предприятия о своём желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества завода. В такой ситуации договор был подписан с победителем торгов.

По данным источников, ООО «Спецпроектстрой» может действовать в интересах кировского производителя ракет АО «ВМП «Авитек»» (входит в холдинг «Алмаз-Антей»).

Напомним, ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб. С 12 декабря 2022 года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составила 3,621 млрд руб. Каждые семь календарных дней она снижалась на 5%.

Предприятие производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию.

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