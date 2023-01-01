В первый день фестиваль «Город встреч» в Перми посетили 50 тысяч человек Поделиться Твитнуть

В Перми в день открытия 17 июня фестиваль «Город встреч» посетили 50 тыс. человек. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Открыли летний фестиваль «Город встреч». За вчерашний день его посетили 50 тыс. человек! На вечер набережная у Речного вокзала превратилась в большую сцену, а «Чайф» вместе с пермскими артистами с палубы теплохода зажгли, как они и умеют», — написал глава Прикамья.

Он также напомнил, что сегодня фестиваль продолжился Первыми семейными спортивными играми. Они прошли в спортивной зоне и в амфитеатре набережной.

«Нас погодой не испугать! Впереди ещё много событий и известных гостей, лето будет насыщенным», — отметил Махонин.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что летний фестиваль «Город встреч» будет проходить в Перми с 17 июня по 26 августа. Об основных его мероприятиях 15 июня рассказали главный режиссёр фестиваля «Город встреч» Илья Авербух, куратор фестиваля «Обряды-наряды» Татьяна Санникова и куратор фестиваля «Пермское море» Александр Шумилин.

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