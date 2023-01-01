Пермякам понравился концерт группы «Чайф» на открытии фестиваля «Город встреч» О впечатлениях горожане рассказали в соцсетях Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В субботу, 17 июня, у речного вокзала Перми концертом группы «Чайф» открылся большой летний фестиваль «Город встреч», посвященный 300-летию краевого центра. Музыканты приплыли к зрителям на корабле. И прямо с палубы коллектив исполнил свои хиты.

Новая локация и само выступление пермякам понравились. Об этом они написали в городских пабликах: «Хорошая задумка — концерт с теплохода», «Супер! Как всегда на высоте, молодцы!», «Дяди Вовы красавцы. Слушаю их с 1988-го».

«Чайф» также спели с известными пермяками. Дуэтом с актрисой Зоей Бербер рок-группа исполнила песню «Не со мной», а с солистом Пермского театра оперы и балета Эдуардом Морозовым — песню «Ой-йо». Несколько песен «Чайф» сыграли вместе с оркестром русских народных инструментов Пермской краевой филармонии. Сообщается, что концерт посетили более 4 тыс. человек.

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