Максим Артамонов Департамент информполитики администрации губернатора Пермского края возглавил Артём Вороненко Ранее он был заместителем руководителя Поделиться Твитнуть

Фото: страница Артёма Вороненко в соцсети "ВКонтакте"

Руководителем департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края стал Артём Вороненко, который ранее был заместителем в этом департаменте. Его замом назначена Вероника Кушнарева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации губернатора.



В беседе с «Новым компаньоном» Вороненко подтвердил своё назначение, пояснив, что это произошло «несколько дней назад».

Напомним, департамент информационной политики появился в администрации губернатора в августе 2021 года. Он заменил существовавший ранее департамент пресс-службы.



Новую структуру возглавил замглавы администрации губернатора Николай Иванов, а Артём Вороненко стал его заместителем. Как пояснил тогда сам Николай Иванов, изменение наименований должностей и структуры ничего не меняет — «все уже спокойно работают в этой системе, и вопросов ни у кого нет».



В январе этого года Иванов стал советником губернатора, а его пост заняла бывший руководитель Центра управления регионом Екатерина Набатова. Сейчас Набатова занимается информационной политикой и работой в соцсетях.



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