Максим Артамонов
Департамент информполитики администрации губернатора Пермского края возглавил Артём Вороненко
Ранее он был заместителем руководителя
Руководителем департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края стал Артём Вороненко, который ранее был заместителем в этом департаменте. Его замом назначена Вероника Кушнарева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации губернатора.
В беседе с «Новым компаньоном» Вороненко подтвердил своё назначение, пояснив, что это произошло «несколько дней назад».
Напомним, департамент информационной политики появился в администрации губернатора в августе 2021 года. Он заменил существовавший ранее департамент пресс-службы.
Новую структуру возглавил замглавы администрации губернатора Николай Иванов, а Артём Вороненко стал его заместителем. Как пояснил тогда сам Николай Иванов, изменение наименований должностей и структуры ничего не меняет — «все уже спокойно работают в этой системе, и вопросов ни у кого нет».
В январе этого года Иванов стал советником губернатора, а его пост заняла бывший руководитель Центра управления регионом Екатерина Набатова. Сейчас Набатова занимается информационной политикой и работой в соцсетях.
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