Елена Синица В администрации губернатора появился департамент информационной политики Его возглавил Николай Иванов Поделиться Поделиться Твитнуть

В администрации губернатора появился департамент информационной политики. Он заменил существовавший ранее департамент пресс-службы, об этом сообщает портал Ura.ru.

Новую структуру возглавил замглавы администрации губернатора Николай Иванов.

Как поясняет издание, возглавлявший ранее департамент пресс-службы Артём Вороненко теперь становится заместителем Иванова.

«Изменение наименований должностей и структуры ничего не меняет, потому что мы с коллегами по сути в этой структуре работали весь этот год, — поясняет Иванов. — Все уже спокойно работают в этой системе, и вопросов ни у кого нет. Сейчас то, что существовало неформально, просто обрело формальный статус».

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