Максим Артамонов В Пермском крае ЛДПР выдвинула своего кандидата на довыборы в Заксобрание по округу № 17 Они состоятся 8-10 сентября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Региональное отделение ЛДПР в Пермском крае выдвинуло кандидата в депутаты краевого парламента округу №17 (Чусовской и Горнозаводский округа). Им стал начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства Пермского муниципального района Георгий Балашов. Об этом в своём telegram-канале написал руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников.

В довыборах по этому округу также будет участвовать спортсмен, победитель праймериз «Единой России» Альберт Демченко.

Напомним, прежний депутат, избранный по этому округу, Антон Удальёв, в феврале 2023 года досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Он трудоустроился в правительство Москвы, заняв там пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства.

Дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу № 17 состоятся 8-10 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.