Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Худрук Пермского ТЮЗа трудоустроился в Новосибирске Константин Яковлев намерен работать на два города Поделиться Твитнуть

Константин Яковлев

Роман Горбатовский

В четверг, 15 июня, труппе новосибирского молодёжного театра «Глобус» представили нового главного режиссёра. Им стал Константин Яковлев, который с октября 2021 года является руководителем Пермского ТЮЗа. Новосибирские СМИ, сообщая об этом, называют Яковлева «алтайским режиссёром» и уточняют, что на протяжении восьми лет он работал в Барнауле. Пермь при этом даже не упоминается.

По информации «Нового компаньона», режиссёр намерен работать на два города. Глава Пермского городского департамента культуры и молодёжной политики – учредителя театра – Василий Головин на наш запрос ответил, что он не в курсе этих планов одного из руководителей муниципального учреждения культуры.

Директор ТЮЗа Артём Агеев пообещал прокомментировать ситуацию в понедельник.

Артём Агеев, директор Пермского театра юного зрителя:

– Сейчас Константин Александрович в отпуске без сохранения заработной платы, и я не хочу давать комментарии без него. Мы работаем в команде и решения принимаем сообща. Он как был, так и продолжает оставаться художественным руководителем нашего театра. Основное его место работы – здесь.

Ранее Пермский ТЮЗ громко заявил о намерении сменить учредителя и перейти из муниципального подчинения в краевое. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин это намерение поддержал.

До августа 2022 года главным режиссёром «Глобуса» был Алексей Крикливый, известный пермякам по постановке «Одиссеи» Гомера в Театре-Театре в 2014 году.

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