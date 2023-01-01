Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Худрук Пермского ТЮЗа трудоустроился в Новосибирске
Константин Яковлев намерен работать на два города
В четверг, 15 июня, труппе новосибирского молодёжного театра «Глобус» представили нового главного режиссёра. Им стал Константин Яковлев, который с октября 2021 года является руководителем Пермского ТЮЗа. Новосибирские СМИ, сообщая об этом, называют Яковлева «алтайским режиссёром» и уточняют, что на протяжении восьми лет он работал в Барнауле. Пермь при этом даже не упоминается.
По информации «Нового компаньона», режиссёр намерен работать
на два города. Глава Пермского городского департамента культуры и молодёжной
политики – учредителя театра – Василий
Головин на наш запрос ответил, что он не в курсе этих планов одного из руководителей
муниципального учреждения культуры.
Директор ТЮЗа Артём Агеев пообещал прокомментировать
ситуацию в понедельник.
Артём Агеев, директор
Пермского театра юного зрителя:
– Сейчас Константин
Александрович в отпуске без сохранения заработной платы, и я не хочу давать
комментарии без него. Мы работаем в команде и решения принимаем сообща. Он как
был, так и продолжает оставаться художественным руководителем нашего театра.
Основное его место работы – здесь.
Ранее Пермский ТЮЗ громко заявил о намерении
сменить учредителя и перейти из муниципального подчинения в краевое. Губернатор
Прикамья Дмитрий Махонин это намерение поддержал.
До августа 2022 года главным режиссёром «Глобуса» был
Алексей Крикливый, известный пермякам по постановке «Одиссеи» Гомера в
Театре-Театре в 2014 году.
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