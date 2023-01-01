Четыре пляжа в Пермском крае соответствуют санитарным нормам Официально пляжный сезон в регионе стартует 15 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на 15 июня четыре пляжа в Пермском крае соответствуют санитарным нормам. Это пляж курорта "Усть-Качка», в п. Новые Ляды на Сылве, у коммунального моста и возле Мотовилихинского пруда в Перми.

В ведомстве уточнили, что было исследовано 60 проб воды и песка, из них не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям 13 проб (из них 11 — воды).

Напомним, неделю назад в региональном управлении Роспотребнадзора заявляли, что всем нормам соответствует только один пляж — в Усть-Качке.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на территории региона определено 15 мест массового отдыха и купания.

Официально пляжный сезон в Перми стартует 15 июня. Из-за жаркой погоды спасатели начали дежурить на пляжах с начала лета.

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