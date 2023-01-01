Всего один пляж в Пермском крае соответствует санитарным нормам Он находится в Усть-Качке Поделиться Твитнуть

Усть-Качка

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время специалисты ведомства выдали в Пермском крае всего одно заключение о соответствии пляжа санитарно-эпидемиологическим требованиям. Пляж располагается на территории курорта «Усть-Качка» на берегу Камы в Пермском округе.

В местах массового отдыха и купания в регионе было исследовано 18 проб почвы - все пробы соответствуют нормативным требованиям. А вот из 18 проб воды не соответствовали нормам по микробиологическим показателям 10, включая взятые в зоне рекреации в районе КамГЭС.

В ведомстве напомнили, что всего 2023 году на территории региона определено 15 мест массового отдыха и купания.

Ранее сообщалось, что официально купальный сезон в Перми стартует 15 июня. Но из-за жаркой погоды спасатели начали дежурить на пляжах с начала лета.

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