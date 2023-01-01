В спецоперации на Украине погибли два жителя Соликамского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погибли два жителя Соликамского городского округа Пермского края. О гибели военнослужащих в социальных сетях написали родственники и друзья.

Так, 27 марта 2023 года при освобождении Артёмовска (Бахмута) погиб соликамец Эдуард Жуйков. Известно, что за время службы он был награждён государственной медалью «За отвагу» и Чёрным крестом ЧВК «Вагнер».

Эдуард Жуйков

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В ходе СВО также погиб житель Соликамского округа Сергей Стариков. Родные и знакомые погибшего очень тепло отзываются о нём. В комментариям к постам жители соболезнуют родственникам военнослужащих, понёсшим невосполнимую утрату.

Сергей Стариков

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Ранее сообщалось, что в ходе СВО в Артёмовске погиб житель Кунгура Дмитрий Холкин. Его похоронили на родине 14 июня.

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