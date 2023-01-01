В Кунгуре простились с погибшим в спецоперации Дмитрием Холкиным Житель Прикамья был убит в Артёмовске Поделиться Твитнуть

Дмитрий Холкин

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В ходе проведения СВО в городе Артёмовск 13 мая погиб житель Кунгура Пермского края Дмитрий Холкин. Об этом в социальных сетях сообщили друзья военнослужащего.

Прощание с Дмитрием состоялось сегодня, 14 июня, в Спасо-Преображенском храме Кунгура. Под постом горожане оставили слова соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб 46-летний житель Перми, боец ЧВК «Вагнер» Марат Зайниев. Его похороны состоялись 9 июня.









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