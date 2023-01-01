В ходе СВО погиб 46-летний житель Перми Марат Зайниев
Поделиться
Твитнуть
В ходе спецоперации на Украине погиб 46-летний житель Перми Марат Зайниев. Об этом в социальных сетях сообщили родственники военнослужащего.
Известно, что Марат был бойцом ЧВК «Вагнер». Он погиб 3 мая. Его похороны состоялись 9 июня.
Напомним, ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Большесосновского округа Пермского края 20-летний Сергей Волков.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть