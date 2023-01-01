В ходе СВО погиб 46-летний житель Перми Марат Зайниев Поделиться Твитнуть

похороны Марата Зайниева

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В ходе спецоперации на Украине погиб 46-летний житель Перми Марат Зайниев. Об этом в социальных сетях сообщили родственники военнослужащего.

Известно, что Марат был бойцом ЧВК «Вагнер». Он погиб 3 мая. Его похороны состоялись 9 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Большесосновского округа Пермского края 20-летний Сергей Волков.

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