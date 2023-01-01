Мэрия Перми разрешит контролёрам открывать номера автомобилей на платных парковках Постановление вступит в силу после 19 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми опубликовала проект постановления, которое вносит изменения в правила пользования платными парковками в городе. Документ, опубликованный на сайте мэрии, призван усилить борьбу с автовладельцами, которые, пытаясь избежать плату за парковку, скрывают государственные номера машин.

В частности, постановлением предлагается наделить сотрудников Пермской дирекции дорожного движения правом убирать предметы или материалы, препятствующие идентификации номера автомобиля. При этом контролёры не должны причинять ущерб транспортному средству.

На основании полученных таким образом сведений об автовладельцах на них будут составлять протоколы о нарушениях и налагать штрафы.

Дата завершения независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления — 19 июня 2023 года.

Ранее, в декабре, Алексей Дёмкин сообщал, что в администрации придумали, как бороться с теми водителями, которые не платят за парковки в центре города и скрывают номера своих автомобилей медицинскими масками и визитками.

«С нового года специалисты будут ходить и в ручном режиме снимать маски с номера, делать фото и обратно надевать. А дальше граждане будут играть в лотерею — либо платить за парковку, либо платить штраф», — заявил тогда чиновник.

Созданы ли правовые основания для работы инспекторов, Дёмкин тогда не пояснил.

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