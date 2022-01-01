Максим Артамонов В Перми чиновники придумали способ борьбы с неплательщиками за парковки Меры ужесточатся со следующего года Поделиться Твитнуть

В администрации Перми придумали, как бороться с теми водителями, которые не платят за парковки в центре города и скрывают номера своих автомобилей медицинскими масками и визитками. Об этом во время прямого эфира ВКонтакте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«С нового года специалисты [администрации] будут ходить и в ручном режиме снимать маски с номера, делать фото и обратно надевать. А дальше граждане будут играть в лотерею — либо платить за парковку, либо платить штраф», — сказал чиновник.

Что это будут за специалисты, сколько их будет и как часто планируется делать обходы платных парковок, Дёмкин не пояснил.

Глава города также отметил, что его возмущает ситуация, когда «добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы». Тем пермякам, которые хотят сэкономить на парковке, глава города посоветовал приобретать абонемент. По словам чиновника, это будет дешевле.

Напомним, с 28 ноября в центре города начала действовать новая тарифная зона платной парковки № 102. Размер платы за её использование — 30 руб. в час, вне этой зоны автомобилисты платят 20 руб. в час.

Повышение тарифа чиновники объяснили тем, что в центре Перми занятость парковочных мест во время пиковой загрузки превышает 90%.

За девять месяцев года штрафы за неоплаченные парковки составили 63 млн руб., а объём поступлений в городской бюджет от внесения платы за пользование платными парковками — 87 млн руб.

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