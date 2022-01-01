Максим Артамонов С начала года пермяков оштрафовали на 63 млн руб. за неоплату парковок Впервые за несколько лет сумма штрафов оказалась ниже добровольной оплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2022 года штрафы для автомобилистов, которые не оплачивают парковку в центре города, составили 63 млн руб., а объём поступлений в городской бюджет от внесения платы за пользование платными парковками — 87 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

В администрации уточнили, что эта сумма на 20,1% больше доходов за аналогичный период прошлого года. При этом раньше суммы штрафов превышали суммы, которые собирались в качестве добровольной оплаты.

Например, с января по сентябрь 2021 года от платы за парковку поступило 72 млн руб., а от штрафов — 87 млн руб.

В мэрии добавили, что сейчас «активизированы пешие рейды в зоне платных парковок», и «отдельное внимание уделяется случаям скрытия госномера автомобиля бумагой, масками или другими способами».

«Специалисты при помощи комплекса «ПаркНет» фиксируют данное транспортное средство, составляют акт, выявляют его регистрационный номер, после чего сверяют его с системой внесения оплаты. Если оплата за парковку не поступала, возбуждается административное дело", — пояснил начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артёменко.

Напомним, чиновники ввели систему платных парковок в Перми с 2016 года. Это решение городских властей вызвало резкую критику со стороны автомобилистов. Но чиновники ссылались на то, что «внедрение системы платных парковок позволило увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города и сократить время длительной стоянки автомобилей».

Платные парковки работают по будням с 09:00 до 19:00, в выходные — бесплатно.

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