Максим Артамонов
В конце ноября в центре Перми начнёт работать новая тарифная зона платной парковки
Автомобилисты должны будут платить по 30 руб. в час
В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что с 28 ноября в центре города начнёт работу обещанная чиновниками новая тарифная зона платной парковки №102. Размер платы за её использование составит 30 рублей в час.
Эта зона будет ограничена улицами:
При оплате через приложение или сайт программа автоматически покажет стоимость, соответствующую выбранной зоне платной парковки.
Автомобилисты смогут также приобрести абонементы для парковки в зоне №102 на длительные сроки: 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней.
Напомним, месяц назад пресс-служба мэрии сообщила, что 14 ноября в городе будет введена новая тарифная зона № 102 внутри действующей тарифной зоны платных парковок № 101. В ней цена за парковку будет увеличена с 20 до 30 руб. в час. Однако этого не произошло — в Пермской дирекции дорожного движения тогда пояснили, что запустить ранее анонсированное повышение пока не удалось в связи с юридическими вопросами. Что конкретно имеется в виду, в дирекции не уточнили.
Повышение тарифа за парковку чиновники тем, что в центре Перми занятость парковочных мест во время пиковой загрузки превышает 90%. В соответствии с методикой расчёта размера платы за пользование платными парковками, размер оплаты парковки в определённой зоне может быть пересчитан.
С проектом постановления о повышении цены за платную парковку можно ознакомиться на официальном сайте мэрии. Сообщалось, что новый тариф введут после того, как проект пройдёт антикоррупционную экспертизу.
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