Максим Артамонов В конце ноября в центре Перми начнёт работать новая тарифная зона платной парковки Автомобилисты должны будут платить по 30 руб. в час Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что с 28 ноября в центре города начнёт работу обещанная чиновниками новая тарифная зона платной парковки №102. Размер платы за её использование составит 30 рублей в час.

Эта зона будет ограничена улицами:

— Попова от улицы Монастырской до площади ЦКР;

— Пушкина от улицы Попова до улицы Краснова;

— Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской;

— Сибирская от улицы Краснова до улицы Революции;

— Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького;

— Максима Горького от улицы Революции до улицы Монастырской;

— улица Монастырская от улицы Максима Горького до улицы Попова.

При оплате через приложение или сайт программа автоматически покажет стоимость, соответствующую выбранной зоне платной парковки.

Фото: администрация Перми

Автомобилисты смогут также приобрести абонементы для парковки в зоне №102 на длительные сроки: 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней.

Напомним, месяц назад пресс-служба мэрии сообщила, что 14 ноября в городе будет введена новая тарифная зона № 102 внутри действующей тарифной зоны платных парковок № 101. В ней цена за парковку будет увеличена с 20 до 30 руб. в час. Однако этого не произошло — в Пермской дирекции дорожного движения тогда пояснили, что запустить ранее анонсированное повышение пока не удалось в связи с юридическими вопросами. Что конкретно имеется в виду, в дирекции не уточнили.

Повышение тарифа за парковку чиновники тем, что в центре Перми занятость парковочных мест во время пиковой загрузки превышает 90%. В соответствии с методикой расчёта размера платы за пользование платными парковками, размер оплаты парковки в определённой зоне может быть пересчитан.

С проектом постановления о повышении цены за платную парковку можно ознакомиться на официальном сайте мэрии. Сообщалось, что новый тариф введут после того, как проект пройдёт антикоррупционную экспертизу.

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