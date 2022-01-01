В Перми не произошло обещанного повышения цен за платную парковку Новый тариф в 30 руб. за час планируется ввести до конца месяца Поделиться Твитнуть

В центре Перми сегодня должна была появиться новая тарифная зона платного паркинга № 102. Стоимость стоянки на ней должна составить 30 руб. в час — на 10 руб. больше, чем сейчас. Однако повышения не произошло. На это обратил внимание телеканал «Вести».

В Пермской дирекции дорожного движения пояснили, что запустить ранее анонсированное повышение в зоне 102 пока не удалось в связи с юридическими вопросами. Что конкретно имеется в виду, в дирекции не уточнили.

В пресс-службе администрации Перми пояснили, что на данный момент продолжается подготовка к началу работы новой подзоны платной парковки. «Городские власти не отказываются от своих планов. У автомобилистов есть возможность подготовиться к нововведению. О дате старта работы подзоны №102 в центре Перми будет сообщено дополнительно», — заявили в мэрии.

Напомним, месяц назад пресс-служба мэрии распространила сообщение, что 14 ноября в городе будет введена новая тарифная зона № 102 внутри действующей тарифной зоны платных парковок № 101. В ней цена за парковку будет увеличена с 20 до 30 руб. в час.

Новый тариф будет действовать:

— на ул. Попова — от у. Монастырской до площади ЦКР;

— на ул. Пушкина — от ул. Попова до ул. Краснова;

— на ул. Краснова — от ул. Пушкина до ул. Сибирской;

— на ул. Сибирской — от ул. Краснова до ул. Революции;

— на ул. Революции — от ул. Сибирской до ул. Горького;

— на ул. Горького — от ул. Революции до ул. Монастырской;

— на ул. Монастырской — от ул. Горького до ул. Попова.

Чиновники объяснили повышение тарифа тем, что в центре Перми занятость парковочных мест во время пиковой загрузки превышает 90%. В соответствии с методикой расчёта размера платы за пользование платными парковками, размер оплаты парковки в определённой зоне может быть пересчитан.

С проектом постановления о повышении цены за платную парковку можно ознакомиться на официальном сайте мэрии. Сообщалось, что новый тариф введут после того, как проект пройдёт антикоррупционную экспертизу.

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