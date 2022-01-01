Максим Артамонов корреспондент В Перми ожидается повышение цен на парковку Речь идёт об участках с загруженностью выше 90% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре Пермская дирекция дорожного движения провела мониторинг уровня максимальной занятости парковочных мест на платных парковках города. По итогам мониторинга ведомство пришло к выводу, что на отдельных участках дорог «наблюдается уровень занятости парковочных мест выше 90%», сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Исследование проводилось на участке в центре города, ограниченном улицами Попова, Монастырской, Максима Горького и Краснова, а также участках улиц Сибирской и Революции.





«Если во время пиковой нагрузки занято от 80 до 90% парковочных мест, это означает, что парковка используется эффективно. При этом, если загруженность превышает 90%, то, в соответствии с Методикой расчёта размера платы за пользование платными парковками, утверждённой решением Пермской городской думы, размер оплаты парковки в определённой зоне может быть пересчитан», — рассказали в дирекции.





При этом для каждой тарифной зоны подбирается такой тариф, который бы обеспечивал 80-90% заполняемость парковочных мест. Таким образом, парковки используются и являются экономически доступными для автомобилистов, а в зоне парковочного пространства можно найти свободные парковочные места, считают в дирекции.





В мэрии пока не определились, когда именно может быть поднята цена на этих участках, но методика расчёта платы за пользование платными парковками предполагает шаг в 10 руб. То есть цена в этих подзонах будет повышена с 20 до 30 руб.





Чиновники ввели систему платных парковок в Перми с 2016 года. Это решение городских властей вызвало критику со стороны автомобилистов. Но чиновники ссылались на то, что «внедрение системы платных парковок позволило увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города и сократить время длительной стоянки автомобилей».





Сегодня зона платной парковки ограничена улицами Крисанова, Пушкина, Комсомольским проспектом, Успенского, Осипенко, Сибирской, Чернышевского, Островского, Революции, Клименко, Парковой, Монастырской и Окулова.





Платные парковки работают по будням с 09:00 до 19:00. Один час парковки составляет 20 руб. В выходные — бесплатно.

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