Максим Артамонов

С 14 ноября в центре Перми увеличится стоимость платной парковки до 30 руб. в час

В других зонах цена останется прежней

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Как сообщает пресс-служба мэрии Перми, с 14 ноября в городе будет введена новая тарифная зона № 102 внутри действующей тарифной зоны платных парковок № 101. В ней цена за паркову будет увеличена с 20 до 30 руб. в час.

Чиновники объяснили повышение тарифа тем, что в центре Перми занятость парковочных мест во время пиковой загрузки превышает 90%. В соответствии с методикой расчёта размера платы за пользование платными парковками, размер оплаты парковки в определённой зоне может быть пересчитан.

С проектом постановления о повышении цены за платную парковку можно ознакомиться на официальном сайте мэрии. Новый тариф введут после того, как проект пройдёт антикоррупционную экспертизу.

Новый тариф будет действовать: 

— на ул. Попова — от Монастырской до площади ЦКР;
— на ул. Пушкина — от Попова до Краснова;
— на ул. Краснова — от Пушкина до Сибирской;
— на ул. Сибирская — от Краснова до Революции;
— на ул. Революции — от Сибирской до Горького;
— на ул. Горького — от Революции до Монастырской;
— на ул. Монастырская — от Горького до Попова.

Напомним, чиновники ввели систему платных парковок в Перми с 2016 года. Это решение городских властей вызвало критику со стороны автомобилистов. Но чиновники ссылались на то, что «внедрение системы платных парковок позволило увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города и сократить время длительной стоянки автомобилей».

Сегодня зона платной парковки ограничена улицами Крисанова, Пушкина, Комсомольским проспектом, Успенского, Осипенко, Сибирской, Чернышевского, Островского, Революции, Клименко, Парковой, Монастырской и Окулова.

Платные парковки работают по будням с 09:00 до 19:00, в выходные — бесплатно.

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