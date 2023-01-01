В ночь на 17 июня в Перми возобновится ремонт Коммунального моста В центре города снова возможны автомобильные пробки Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В ночь на 17 июня в Перми подрядчик возобновляет ремонт покрытия Коммунального моста. Как и было заявлено ранее, после празднования Дня города строители продолжат работы на участке, напомнили в пермской мэрии.

В связи с ремонтом движение транспорта на мосту снова ограничат: машины пустят по двум полосам — по одной в каждую сторону. Отмечается, что одновременно с заменой асфальта будет выполняться гидроизоляция проезжей части и ремонт системы водоотвода.

Работы планируется завершить до середины июля.

На данный момент подрядчик уже заменил асфальтобетон на подъездах к мосту, а также на одной стороне моста, обустроен тротуар на подходе с правого берега Камы (со стороны бывшего поста ГИБДД).

Напомним, в мае движение транспорта по Коммунальному мосту уже частично ограничивали, что вызывало в часы пик автомобильные пробки в 9-10 баллов. Власти обещали, что к 12 июня подрядчик выполнит большую часть работ на объекте и движение будет восстановлено по всем четырём полосам моста. Позднее из-за недовольства автомобилистов и ремонта ул. Спешилова работы на мосту были приостановлены.

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