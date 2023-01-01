Алёна Бронникова Диспансеризацию в 2023 году должны пройти более 1,5 млн жителей Прикамья Власти поставили задачу привлечь как можно больше людей для прохождения обследований Поделиться Твитнуть

Перед медицинскими организациями Пермского края в текущем году стоит задача провести диспансеризацию более 1,5 млн чел. Министр здравоохранения региона Анастасия Крутень на заседании правительства 14 июня сообщила, что план для региона поставлен президентом России.

«Перед нами в 2023 году стоит большая задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, по охвату населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами в рамках национального проекта здравоохранения. Это свыше 1,5 млн жителей края», — призвала глава ведомства.

Для выполнения плана она призвала глав муниципалитетов и руководителей предприятий края оказать содействие в привлечении населения к профилактическим мероприятиям — диспансеризации и профилактическим осмотрам. За первые четыре месяца текущего года обследование прошли уже 251,6 тыс., в целом за весь 2022 год — 610,2 тыс. чел.

Профилактика позволяет выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях и вовремя принять меры. Так, в прошлом году были установлены 8,1 тыс. сердечно-сосудистых заболеваний, более 600 случаев сахарного диабета, 401 — рака и почти у 200 пациентов — болезни органов дыхания.

Пройти обследование можно бесплатно, в течение одного дня, в поликлинике по месту прикрепления страхового полиса. Записаться на приём можно заранее в медучреждении, по телефону или через приложения «К врачу» и «Госуслуги» не только в первой половине дня, но и вечером или в субботу. Для жителей отдалённых населённых пунктов работают мобильные медицинские бригады, оснащённые необходимым оборудованием. Согласно законодательству, для этого на работе можно взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, а людям предпенсионного и пенсионного возраста даётся два дня.

В мае на территории Прикамья был отмечен рост прошедших диспансеризацию. Ранее в пермском ТРЦ «Планета» открылся мобильный пункт для диагностики, за полмесяца работы его посетили 29 чел.

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