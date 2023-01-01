В Перми начал работать мобильный пункт диспансеризации Обследования организовали в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

В пермском ТРЦ «Планета» открылся медицинский пункт для проведения диспансеризации. Здесь можно пройти диагностику в рамках диспансеризации взрослого населения, углублённой диспансеризации и профосмотров. Приём ведут сотрудники ГКП №2. Об этом сообщили в минздраве региона.

В ведомстве отметили, что пройти обследование в мобильном пункте могут не только прикреплённые к поликлинике жители Индустриального района, но и все желающие. Сообщается, что обследование займёт «несколько минут».

Режим работы мобильного пункта: в будни с 16:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 13:00. Его локация посетителям торгового центра хорошо знакома — ранее там проводилась вакцинация от ковида и гриппа.

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