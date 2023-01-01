В Прикамье растёт число людей, прошедших диспансеризацию Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Министерстве здравоохранения Пермского края состоялось совещание, на котором обсудили диспансеризацию взрослого населения и диспансерное наблюдение лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями. Свои замечания и предложения озвучили члены экспертной группы Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины (НМИЦ).

Эксперты в течение трёх дней посетили несколько учреждений здравоохранения Прикамья в краевой столице и в Березниках, оценивая уровень организации и качество проведения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения взрослого населения. Рабочие визиты в регионы специалистов НМИЦ осуществляются в рамках ФП «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных технологий» нацпроекта «Здравоохранение».

На совещании присутствовали главные внештатные специалисты Минздрава Прикамья, представители ПГМУ, главные врачи медицинских организаций, в которых побывала экспертная группа. Возглавили итоговое заседание заместитель председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров и заместитель министра здравоохранения региона Евгений Камкин.

По словам руководителя группы, врача-методиста отдела организационно-методического управления и анализа качества медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Вадима Егорова, выезжая в субъект, эксперты придерживаются, прежде всего, методической функции, помогая коллегам в регионах выявить наиболее острые проблемы в сфере здравоохранения и, с учётом накопленного опыта на примере других субъектов страны, предложить подходы к их решению.

«Наша задача — довести лучшие практики страны до каждой медицинской организации. Отмечу, что в Пермском крае нами не выявлено критических замечаний, но есть отдельные недоработки, которые должны быть устранены на уровне конкретных медицинских организаций. Мы видим, что сегодня в регионе поступательно решаются многие вопросы: хорошая динамика в части комплектования кадрами — в первичное звено приходят молодые специалисты; обновляется материально-техническая база учреждений. Сегодня мы обсуждали вопросы выявления и диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Отмечу, что по сравнению с предыдущим годом есть рост охвата диспансерным наблюдением и другими профилактическими мероприятиями населения региона», — подчеркнул Вадим Егоров.

Эксперты также обратили внимание на необходимость информирования населения о важности прохождения инструментальных диагностических процедур в рамках второго этапа диспансеризации.

Специалисты констатируют, что подавляющее большинство пациентов, прошедших диспансеризацию, у кого были выявлены отклонения в анализе кала на скрытую кровь, отказываются от колоноскопии. По словам заместителя главного врача ГКП №2 Татьяны Степановой, из 400 человек, сдавших кал на скрытую кровь и направленных на консультацию к колопроктологу, только 280 пришли к узкому специалисту, и лишь единицы согласились на проведение колоноскопии.

«Кто-то боится неприятных ощущений, у кого-то нет понимания необходимости прохождения этой процедуры, потому что пока ещё «ничего не болит». Мы проанализировали эту ситуацию, и уже сейчас ведётся разработка эффективных речевых модулей для мотивации, чтобы прежде всего донести до пациентов информацию о последствиях отказа от диагностики — тех рисках, которые влечёт за собой вовремя невыявленное онкологическое заболевание. Нам важно убедить пациента не откладывать диагностику, чтобы выявить злокачественное новообразование на ранней стадии и эффективно на него воздействовать», — подчеркнула Татьяна Степанова.

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