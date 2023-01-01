Максим Артамонов В Перми по решению суда на историческое здание поликлиники в Мотовилихе наложен арест Краевая Госинспекция по охране культурного наследия пытается изъять объект из частной собственности Поделиться Твитнуть

Объект культурного наследия "Поликлиника" на ул. Лебедева, 11

Константин Долгановский

Во вторник, 13 июня, Мотовилихинский райсуд Перми наложил арест на историческое здание поликлиники по ул. Лебедева, 11. Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры. Об этом сообщает Properm.ru.

Суд начал рассматривать дело по зданию бывшей поликлиники в конце января этого года. С соответствующим иском в Мотовилихинский райсуд обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Ведомство требует изъять объект из частной собственности. Ответчиками выступают бизнесмены Екатерина Никишина и Владимир Понькин.

Иск в суд был подан в связи с бесхозяйственным содержанием объекта со стороны собственника, а также многократным игнорированием предписаний инспекции. Ведомство пытается изъять земельный участок, на котором расположен памятник.

Здание поликлиники построено в стиле конструктивизма и является объектом культурного наследия регионального значения — памятником «Поликлиника», связанным с развитием здравоохранения в Перми. Объект подлежит государственной охране на основании распоряжения губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учёте недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

В 2010 году была закрыта располагавшаяся в нём детская больница. Объект приобрёл бизнесмен Александр Понькин. Он как собственник должен был соблюдать правила охраны и реставрации памятника, содержать его в надлежащем техническом состоянии, обеспечивать уборку и вывоз мусора. Однако этого не делалось, а само здание несколько раз горело и превращалось в руины.

Если здание изымут из частной собственности, то за счёт регионального бюджета будет разработана проектная документация в отношении этого памятника архитектуры. В ней будут определены сроки работ и проектные решения по сохранению объекта.

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