К 300-летию города флаг Перми развернули в космосе Пермяков поздравили космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев Поделиться Твитнуть

Российские космонавты с борта МКС поздравили пермяков с 300-летием города. Их видеопоздравление в своём telegram-канале опубликовал губернатор Пермского кря Дмитрий Махонин.

Он сообщил, что флаг Перми, которые держат космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, на Международную космическую станцию доставила ракета «Союз-2.1а», на корпус которой была нанесена пермская юбилейная символика.

Сергей Прокопьев в обращении к пермякам сказал: «Сердечно поздравляем вас с 300-летием вашего прекрасного города. 65 лет Пермь является космической столицей Западного Урала».

«Вы можете гордиться своими земляками, которые сделали мечту о покорении космоса реальной, — добавил Андрей Федяев. — Двигатели первой ступени ракеты-носителя «Протон», произведенной в Перми, признаны одними из самых надежных в мире. Судьба трёх космонавтов — Алексея Леонова, Павла Беляева и Виктора Савиных — связана с вашим городом. Все они его почетные граждане. Сегодня Пермь динамично развивается. Это современный и перспективный город-миллионник, где живут талантливые и добрые люди».

«Желаем, чтобы достижения Перми и всего Пермского края приумножались. Чтобы вы любили, ценили и берегли свой регион. Пусть 300-летие станет для вас началом новых позитивных изменений», — заключил Дмитрий Петелин.

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