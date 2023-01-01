Запуск ракеты «Союз-2.1а» с символикой «Пермь-300» покажут 24 мая в прямом эфире Запуск запланирован на 17.56 по пермскому времени Поделиться Твитнуть

В четверг, 24 мая, в 17.56 по пермскому времени с Байканура состоится запуск космической ракеты «Союз-2.1а», на которую нанесена символика 300-летия Перми. В это время в двух вузах Перми — в ПГНИУ и Политехе — при поддержке Агентства новых технологий состоятся научно-популярные семинары и лекции. Учёные расскажут о вкладе Пермского края в развитие космической отрасли и прокомментируют процесс запуска — со стартовой площадки будет вестись прямая трансляция. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Трансляцию можно будет посмотреть в коворкинге «Космодром» ПГНИУ (ул. Петропавловская, 117), где мероприятие начнется в 17.30. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, количество мест ограничено.

Также лекция с показом пройдёт в аудитории 212 корпуса Д Пермского Политеха (ул. Академика Королёва, 15), начало в 17.30. К событию могут присоединиться все желающие, но необходима регистрация по ссылке.

Кроме того, госкорпорация «Роскосмос» обеспечит трансляцию запуска полёта, её можно будет посмотреть на сайте ГК.

Напомним, с помощью ракеты «Союз-2.1а» на «Прогрессе МС-23» предстоит доставить на МКС свыше 2,4 т груза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.