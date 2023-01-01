В мае жители Пермского края построили 806 домов В лидерах — Пермский округ Поделиться Твитнуть

В мае 2023 года на государственный кадастровый учёт в Пермском крае было поставлено 806 индивидуальных жилых домов, об этом сообщили в управлении Росреестра.

Это на 10% больше, чем за АППГ, и на 12% больше апрельских показателей. Площадь застройки составила почти 100 тыс. кв. м.

При этом 62% (500 домов) имели площадь не более 150 кв. м, были расположены на земельных участках не более 1500 кв. м.

Больше всего домов (267) было построено в Пермском МО, на втором месте Пермь (96), на третьем Кунгурский МО (50).

Большинство построенных домов — двухэтажные. Одноэтажное строительство составляет 45% (363) от всех построенных домов, трёхэтажные дома — 2% (17).

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года на рынок Пермского края выведено три многоквартирных жилых дома от трёх застройщиков. Это 587 квартир совокупной площадью 27,2 тыс. кв. м.





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