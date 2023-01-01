Алёна Бронникова Пермяки смогут арендовать электросамокаты через приложение Яндекс Go Стоимость проката не изменится Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В столице Прикамья появилась возможность взять в аренду электросамокаты «Юрент» через приложение Яндекс Go. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе кикшеринга.

«Мы видим спрос на использование электросамокатов в разных городах. Это партнёрство поможет быстро расширить представленность сервиса Самокатов в Яндекс Go», — процитировали в пресс-службе компании «Юрент» комментарий руководителя сервиса Самокаты Яндекс Go Леонида Ясиновского.

Возможность заказывать в приложении Яндекс не только такси и электросамокаты позволит предоставить пользователям самый доступный сервис городской мобильности в стране, считает директор по продукту «Юрент» Дмитрий Сушкевич. Ранее проект был протестирован в Сочи, теперь его планируется реализовать и в других регионах.

Яндекс будет дополнительной платформой для аренды самокатов, обслуживать их будет только собственник. Тарифы в приложении Яндекса останутся такими же, как и в приложении самого сервиса кикшеринга — 4,99 руб. в мин., стоимость активации — от 30 до 50 руб. в зависимости от дня недели. На карте средства индивидуальной мобильности (СИМ) отмечены фиолетовыми значками. Все поездки застрахованы в обоих сервисах.

Ранее власти Перми приняли решение о создании рабочей группы для организации движения и работы компаний проката электросамокатов в Перми. В том числе обсуждалось введение ограничений на передвижение с помощью СИМ в центре города 12 июня.





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