Алёна Бронникова Электросамокаты загонят в рамки Городские власти планируют урегулировать передвижение на средствах индивидуальной мобильности Поделиться Твитнуть

Власти Перми создадут рабочую группу для организации движения и работы проката электросамокатов. К такому решению они пришли по итогам совещания, которое прошло на площадке Пермской городской думы. Во время встречи депутаты, представители адми­нистрации города и компаний кикшеринга обсудили острые вопросы, касающиеся передвижения на электросамокатах.

Иван Петров

Ещё в мае сайт SuperJob опубликовал данные, согласно которым почти 40% жителей столицы Прикамья просят запретить сервисы кикшеринга. Причиной стало недовольство водителями, многие из которых не соблюдают скоростной режим, создают опасность для автомобилей и пешеходов, а также бросают самокаты посреди улиц. Однако представители власти уверены, что ситуацию можно исправить, прививая культуру вождения и усиливая контроль.

Полностью отказываться от средств индивидуальной мобильности (СИМ) чиновники не планируют. У электросамокатов есть ряд пре­имуществ не только перед простыми самокатами и велосипедами — нажал на кнопку и поехал, но и перед автомобилями и автобусами. СИМ экологичнее автотранспорта, зачастую дешевле такси и манёвреннее. Их используют и для прогулок, и для поездок на работу. По данным кикшеринга Whoosh, средний чек на поездку составляет 130 руб., при оформлении подписки — 80 руб.

Представитель пресс-службы Whoosh Денис Балакирев рассказал «Новому компаньону» о том, что большинство жителей и гостей Перми в 2022 году арендовали самокаты для того, чтобы добраться до определённого пункта: «От остановок общественного транспорта до дома или работы, от дома — до торгового центра, центров деловой и социальной активности. Доля транспортных поездок составила 82%». В сравнении с предыдущим сезоном общее количество пользователей сервисом выросло в 2,5 раза. По этой причине в 2023 году для жителей было решено увеличить количество прокатных электросамокатов с двух до трёх тысяч.

Увеличение их популярности привело к росту связанных с ними проблем. На совещании депутаты гордумы обратили внимание, что большинство неприятностей связано с плохо развитой инфраструктурой городской среды.

«В современном мире, если есть инфраструктура, люди на электросамокатах ездят прекрасно, могут ехать даже ночью. Если человек опоздал на автобус, ему не надо вызывать такси, он взял самокат и доехал из точки А в точку Б. Но я также вижу, как валяются эти самокаты на улицах, вижу, как люди «летают» на них по тротуарам, пугают и шокируют прохожих. Каким-то образом это надо регламентировать, например выделять линии», — поделился депутат от КПРФ Сергей Медведев.

Депутат Владимир Молоковских предложил построить для любителей экстрима специаль­ную площадку на примере автодромов и картинг-центров. К имеющейся концепции в городе у него возникли вопросы. Так, в парке им. Горького, на эспланаде, в экстрим-парке и на набережной передвижение на электросамокатах запрещено, но в других скверах и садах в разных районах города — разрешено с ограничением скорости. «Если это транспортное средство, то мне непонятно, почему так. Сквер предназначается для отдыха и прогулок, и там не предусмотрено прохождение транспорта. То есть на автомобиле нельзя ехать по парку Чехова, на мотоблоке — нельзя, а на электросамокате — можно?» — задался вопросом депутат.

Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства Елена Мамонова пояснила, что мэрия ввела запрет на передвижение в отношении нескольких основных центральных площадок с большим скоплением детей по результатам проведённого анализа. В других зонах отдыха скорость ограничена до 15 км/ч, но чиновники планируют в течение сезона 2023 года определиться с введением дополнительных ограничений.

Ещё одним вопросом озадачилась заместитель председателя гордумы Наталья Мельник. Она рассказала о проблеме слабовидящих людей, которые проживают рядом с Горьковским парком.

«Ко мне обращались слабовидящие люди. Недобросовестные пользователи бросают эти самокаты у парка Горького от Компроса до ул. Сибирской на ул. Краснова, возле клуба слепых. Для слабовидящих это настоящая проблема. Люди запинаются и падают, они встревожены ситуацией. Там целый микрорайон слепых. Кто отслеживает ситуацию, обратите внимание на эту территорию», — высказалась депутат.

Технически электросамокаты не могут разгоняться в зонах ограничения скорости и перестают двигаться на территориях, где езда на них запрещена. Представитель кикшеринга на совещании отметил, что участок рядом с Горьковским парком со стороны ул. Краснова находится на границе зон и подтвердил, что там действительно есть парковка, и многие, доезжая до парка, оставляют СИМ посреди улицы. Сотрудники компаний держат это под контролем, они собирают брошенные самокаты и выстраивают их аккуратно на парковках.

«Места парковки выбираются с учётом особенности каждой локации, так, чтобы они не мешали пешеходам и автомобилистам. За порядком на парковках в круглосуточном режиме следит сервисная команда, которая заряжает самокаты, выстраивает их на парковке ровно или перемещает между парковками — в зависимости от популярности конкретной локации», — прокомментировали «Новому компаньону» в Whoosh.

Наталья Мельник предложила установить на участке рядом с ДК ВОС дорожные знаки, запрещающие оставлять самокаты. На это Елена Мамонова ответила, что в том районе нужно будет исключить место парковки, а с установкой дорожных знаков пока есть определённые трудности. Несмотря на то что с 1 марта 2023 года в России вступили в силу изменения в ПДД, определяющие СИМ видом транспорта и регулирующие их движение, правила применения дорожных знаков ещё не внесены в ГОСТ.

Всего в Перми работают два оператора по предоставлению электросамокатов в краткосрочную аренду — это компании ООО «Вуш» (сервис Whoosh) и «Юрентбайк.ру» (сервис Urent). СИМ любого оператора можно взять в аренду, а затем оставить на одной из парковок, обозначенных на карте в приложениях сервисов. Администрация заключила соглашения с обеими компаниями в 2022 году. Тогда же были внесены изменения в правила благо­устройства. В соответствии с ними размещение СИМ допускается на велопарковках, запрещается располагать их в транзитной зоне тротуаров, зоне перехода к остановкам общественного транспорта, на газонах, цветниках и участках без твёрдого покрытия. Расстояние от остановки не может быть меньше 3 м, кроме того, самокаты не должны создавать помех для движения пешеходов. Места парковок отмечены дорожной разметкой.

Помимо проблем с брошенными самокатами, депутаты указали на ДТП с участием СИМ. Водители электросамокатов, разгоняясь на тротуарах и не имея выделенной полосы, совершают наезды на пешеходов. А будучи в нетрезвом состоянии, падают с них или попадают под колёса машин. Депутат Марк Коробов предложил вводить санкции за нарушение ПДД в виде ужесточения штрафов и блокировки аккаунта в приложениях кикшеринга на несколько месяцев.

Статистику дорожно-транспортных происшествий с начала сезона 2023 года привёл начальник отделения пропаганды ГИБДД Перми Владимир Яцук. Он рассказал, что в центре, где есть зоны ограничений, аварии происходят реже. В этом году в Ленинском районе произошла всего одна авария с арендованным самокатом, больше всего происшествий в Свердловском районе — там произошло семь таких случаев.

«Когда у нас будет больше выделенных полос, движение станет намного безопаснее. Проблема пока только нарастает. В этом году у нас уже 21 происшествие, где пострадало девять детей до 18 лет, из них пять детей до пяти лет. Первая авария произошла 27 марта, последняя — 10 мая на ул. Леонова, 23. Десятиклассник двигался по узкому тротуару и наехал на бабушку, в результате происшествия она получила травмы средней степени тяжести», — поделился сотрудник Госавтоинспекции.

Марк Коробов отметил, что несовершеннолетние пользователи СИМ нередко нарушают ПДД. В шеринговых приложениях стоит ограничение 18+, но электросамокатами активно пользуются дети. Коробов предложил внести законодательный проект, согласно которому подростки до 14 лет не смогут ездить без сопровождения взрослых, а операторам кикшеринга — проработать механизм идентификации возраста.

Представитель кикшеринга согласился, что этот вопрос необходимо прорабатывать, но полностью прекратить использование самокатов несовершеннолетними компании не смогут. Он добавил, что в приложении аккаунты нарушителей блокируют, в этом сезоне таких случаев уже более 50. Для улучшения ситуации, считает он, необходимо путём пропаганды доносить до людей правила поведения на дорогах.

Просветительскую тему поддержали и депутаты. Они отметили необходимость прививания культуры управления самокатами в целях профилактики происшествий; введения штрафов для родителей, дети которых допускают нарушения. Было предложено установить стенды с правилами пользования самокатами на парковках, развесить в образовательных учреждениях информационные плакаты, а на тротуары нанести дополнительную разметку и выделить полосы для движения электросамокатов.

«Где-то в городах уже начинают регулировать, а в Перми у нас пока к этому достаточно поверхностное отношение. Сегодня познакомился на одном из сайтов с опросом, где 30% жителей выступают за полный запрет СИМ по городу. Я считаю, что запрещать их не стоит, так как это экологичный транспорт, люди ездят на нём на работу и учёбу. Минтранс направил письма о создании инфраструктуры для электросамокатов, чтобы сделать её частью транспортной системы», — добавил депутат Алексей Овчинников.

Мнением о сложившейся ситуации с электросамокатами в столице Прикамья поделилась председатель Пермского молодёжного центра (ПМЦ) Анна Абраженчик.

«Очевидными плюсами электросамокатов являются их доступность и скорость передвижения. Тем не менее есть и бесспорные минусы. Кикшерингом пользуются в том числе дети и подростки до 18 лет, обходя возрастное ограничение, сервисы аренды не обеспечивают пользователей средствами защиты, в городе не оборудовано достаточное количество велосипедных дорожек для передвижения на самокатах и других СИМ, от чего страдают пешеходы, к тому же пользователи часто бросают самокаты вне предназначенных для парковки мест», — отметила Абраженчик.

Она добавила, что ПМЦ совместно с краевой Госавтоинспекцией ежегодно проводит работу по повышению культуры дорожного движения среди всех его участников, включая водителей электросамокатов, в рамках проекта «Лайк водителю». В этом сезоне, кроме классических флешмобов и викторин, запланированы мероприятия в школах для формирования у детей и подростков понимания, почему важно соблюдать правила дорожного движения, чтобы сделать его комфортным для всех жителей Перми.

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