От укусов клещей пострадали более 7,6 тысяч жителей Прикамья Болезнью Лайма были заражены 36% паразитов Поделиться Твитнуть

С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось 7674 человека, пострадавших от укусов клещами, в том числе 1525 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Для сравнения: неделей ранее было зарегистрировано 6 тыс. пострадавших.

Чаще всего клещи впивались в своих жертв в Пермском МО и ЗАТО Звездный (1236), Краснокамском (485), Добрянском (454) и Чайковском (410) городских округах.

Более 3,9 тыс. случаев присасывания зарегистрировано при посещении индивидуальных садов, 1,9 тыс. – лесов и 1,6 тыс. – придомовой территории частного сектора.

36% клещей были заражены иксодовым боррелиозом (Болезнь Лайма), 1,1% - клещевым вирусным энцефалитом.

В Роспотребнадзоре призвали жителей в случае обнаружения впившихся клещей немедленно обратиться в ближайшую лабораторию. Их список можно найти на сайте ведомства.

«Мы призываем прикамцев пользоваться репеллентами, проводить само- и взаимоосмотры и, конечно же, вакцинироваться от клещевого энцефалита», — добавили в РПН.

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