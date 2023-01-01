От укусов клещей пострадали более 6 тысяч жителей Прикамья Переносчиками энцефалита являются 1,6% паразитов Поделиться Твитнуть

С начала эпидсезона в медицинские организации Пермского края по поводу укуса клещей обратилось уже 6022 чел., в том числе 1301 ребёнок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН).

В ведомстве отметили, что, по результатам лабораторных исследований, 35,4% снятых с пострадавших клещей оказались инфицированными иксодовым клещевым боррелиозом, 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, 2,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 1,6% — клещевым вирусным энцефалитом.

Примерно в половине случаев (3091) клещи нападали на людей, побывавших в садовых кооперативах, в 1505 случаях впивались в посетителей лесов, 1244 чел. пострадали от клещей на придомовой территории частного сектора.

В Роспотребнадзоре призвали жителей в случае обнаружения впившихся клещей немедленно обратиться в ближайшую лабораторию. Их список можно найти на сайте ведомства.

«Мы призываем прикамцев пользоваться репеллентами, проводить само- и взаимоосмотры и, конечно же, вакцинироваться от клещевого энцефалита», — добавили в РПН.

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