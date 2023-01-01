Максим Артамонов Дмитрий Махонин объяснил, зачем в регионе вводится туристический сбор И анонсировал установку на мысе Стрелка памятника Стефану Великопермскому Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ рассказал об инициативе властей по введению туристического сбора в регионе.

«У нас разные туристы. Это нужно для того, чтобы были средства, чтобы в надлежащем состоянии поддерживать наши природные памятники, такие как Усьвинские столбы, и наши берега рек, на которых иногда туристы оставляют следы своей жизнедеятельности. Только для этого. И я считаю, что человек более бережно относится к природе, если он участвует своим рублём. Поэтому мы приветствуем развитие инициативного бюджетирования. Не потому, что хотим поборы ввести, а потому, что если ты сам вложился рублём, то и детям будешь объяснять, что не надо гадить и вандализмом заниматься, сам будешь поддерживать всё в чистоте и порядке», — сообщил Махонин.

Глава Прикамья также рассказал, что в следующем году проведут работы по обустройству Ветлана — на этом месте смонтируют лестницу для безопасности туристов. Также краевые власти планируют установить на мысе Стрелка памятник Стефану Великопермскому. По словам Махонина, уже получено благословение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия.

Напомним, о том, что регионе с 1 июля будет введён туристический сбор, рассказал в начале июня начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Лев Третьяков.

В ближайшее время будет подписан нормативный акт о введении платы за посещение особо охраняемых природных территорий. Размер обязательного туристического сбора составит 100 руб. с человека.

Проект постановления краевого правительства о взимании платы с туристов был принят ещё в 2021 году. Согласно документу, с 2022 года все путешественники должны были платить за своё пребывание в ООПТ Прикамья, включая природный парк «Пермский», куда входит три участка на самых популярных реках: Вишере, Усьве (включая Каменный город) и Чусовой. Однако в связи с экономической ситуацией решение о введении сбора было перенесено на 2023 год.

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