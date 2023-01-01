Максим Артамонов В День города в Перми усилят меры безопасности В местах массового скопления людей будут дежурить ЧОПовцы, спасатели и медики Поделиться Твитнуть

Во время праздничных мероприятий по случаю 300-летнего юбилея Перми 11 и 12 июня на основных площадках празднования будут установлены металлические ограждения и металлорамки. В городе будут дежурить сотрудники ЧОП, Пермская городская служба спасения, бригады скорой помощи и народные дружины. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, 11 июня на площади перед Театром-Театром, где будет проходить концерт участием певицы Zivert, установят 350 металлических ограждений. Горожане смогут попасть на праздник через шесть входных групп, оборудованных металлорамками. Там же будут находиться 150 сотрудников частных охранных предприятий.

На следующий день, 12 июня, в центральном 66-м квартале эспланады будут установлены шесть входных групп, оборудованных металлорамками. На этой территории будут дежурить 70 сотрудников частного охранного предприятия.

В этот день рядом с главной сценой перед Театром-Театром установят металлические ограждения, вход будет доступен через семь входных групп с металлорамками. С 12:30 до 23:00 там будут находиться 110 сотрудников частных охранных предприятий. С 20:30 для усиления охраны при выступлении основных хедлайнеров мероприятия количество сотрудников ЧОП будет увеличено.

Празднование юбилея завершится на набережной в полночь, где состоится театрализовано-пиротехнический спектакль «Рождённые на Каме». Территорию запуска пиротехнических изделий оградят, а на месте будут работать 80 ЧОПовцев.

В течение праздничных дней в местах проведения городских массовых мероприятий, а также на набережной реки Камы предусмотрена работа экипажей Пермской городской службы спасения, дежурство бригад скорой помощи. К охране правопорядка будут привлечены и члены добровольных народных дружин. Необходимые меры безопасности будут приняты на всех районных площадках празднования, сообщили в городской администрации.

Кроме того, в День города будет запрещена розничная продажа алкоголя.

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