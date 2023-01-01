В Перми 12 июня запретят продажу алкоголя Нарушителей будут штрафовать Поделиться Твитнуть

В Перми в День России и День города 12 июня запретят розничную продажу алкоголя. Об этом напомнили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что продажа алкогольной продукции на территории города 12 июня не допускается в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции».

Нарушение влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

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