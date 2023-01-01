Рассмотрение уголовного дела замглавы Дзержинского района Перми отложено до 17 июля Николай Ракинцев обвиняется в превышении должностных полномочий Поделиться Твитнуть

Николай Ракинцев

properm.ru

В четверг, 8 июня, Дзержинский районный суд должен был начать рассмотрение уголовного дела, возбуждённого в отношении замглавы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Однако в начале заседания подсудимый попросил перенести слушания.

Он заявил, что в нарушение процессуальных сроков не был извещён о заседании суда за пять суток. Ракинцев пояснил, что ему запрещено пользоваться телефоном, а извещение было отправлено по SMS, и он не смог его получить. Кроме того, его адвокат Олег Борисов сегодня участвует в другом процессе и не может прийти на заседание. Суд отложил слушания на 17 июля. Об этом сообщает Properm.

Напомним, следователи СУ СКР по Пермскому краю обвиняют Ракинцева в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в прошлом году обвиняемый в нарушение требований порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов дал указание подчинённому исключить двор одного из домов, подлежащий благоустройству, из адресного перечня. Вместо него в список был внесён двор другого дома.

«В результате преступных действий обвиняемого были нарушены права жильцов многоквартирного дома на благоустройство дворовой территории», — поясняли в ведомстве.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ — лишение свободы на четыре года.

Ракинцев был задержан в рабочем кабинете 15 декабря 2022 года и помещён под домашний арест.

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