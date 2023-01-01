Андрей Стрельцов «Амкар» сохранил тренерский штаб на следующий сезон Руководить командой будет Иван Черенчиков Поделиться Твитнуть

Иван Черенчиков / фото: readfootball.com

Руководство пермского футбольного клуба подписало новые соглашения с тренерским штабом команды. ​ Как сообщила пресс-служба «Амкара», свои посты сохранили главный тренер Иван Черенчиков, старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков, тренер по физподготовке Юрий Разгоняев и тренер вратарей Максим Гавриш. ​

Президент «Амкара» Валерий Чупраков обосновал своё решение так: «Многие отметили, что штаб Черенчикова успел показать напористый и агрессивный стиль игры, к сожалению, подвела реализация. Верю в их потенциал!»

Иван Черенчиков возглавил команду весной 2023 года. В новом сезоне пермская команда будет выступать в дивизионе «А» Второй лиги.​ При этом пока неизвестно — в «золотой» или «серебряной» группе.

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