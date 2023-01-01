Максим Артамонов На этой неделе в Пермь привезут первый трамвай, закупленный в рамках концессии Всего до конца года поступят 10 вагонов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермь из Санкт-Петербурга выехал первый трамвай «Львёнок», который был куплен в рамках концессионного соглашения по модернизации трамвайного парка и инфраструктуры. Ожидается, что он прибудет уже на этой неделе, а до конца следующей приедет ещё один. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.



Всего в течение года в Пермь должно поступить 30 вагонов. Сейчас в рамках соглашения идёт замена трамвайных путей на ул. Куйбышева. Подрядчик уложил уже более 500 метров новой рельсошпальной решетки.

Напомним, в ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо Балатово и модернизировать семь тяговых подстанций.

Постановление о выделении денег на реализацию проектов российское правительство подписало в начале апреля этого года.

Модернизация обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.



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