Максим Артамонов В Перми возвращают трамвайные остановки «ЦУМ» и «Улица Максима Горького» Их закрывали на время ремонта трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми после завершения ремонта трамвайных путей на ул. Ленина трамваи вновь будут высаживать пассажиров на остановках «Улица Максима Горького» и «ЦУМ». Об этом сообщили в пресс-службе городского дептранса.

Планировалось, что работы закончат к 9 июня, но подрядчик завершил их раньше срока. Трамваи маршрутов №4 и 7 вновь будут останавливаться у ЦУМа. А с 8 июня для трамваев №4, 6, 7, 8 и 11 вернут остановку «Улица Максима Горького» по ул. Ленина.

Напомним, в ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо Балатово и модернизировать 7 тяговых подстанций.

Модернизация обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.

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