Максим Артамонов На улице Ленина в Перми закроют две трамвайные остановки У пяти трамвайных маршрутов до 9 июня изменится схема движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Ленина временно будут закрыты остановки «Улица Максима Горького» и «ЦУМ». С 25 мая трамвайные маршруты №4 и №7 не будут останавливаться на остановке «Улица Максима Горького» в обоих направлениях. С этой же даты трамваи № 6, № 8, и № 11 начнут высадку и посадку пассажиров только по направлению в сторону улицы Революции. А с 26 мая маршруты № 4 и № 7 перестанут делать остановки у ЦУМа в обоих направлениях.

На время ремонта в пресс-службе мэрии Перми советуют горожанам воспользоваться соседними остановочными пунктами — «Разгуляй», «Театр оперы и балета», «Сквер Уральских добровольцев», а также посадочной платформой на перекрёстке Максима Горького с улицей Газеты Звезда.

«Работы проводятся в рамках ремонта улицы Ленина. Подрядчик планирует завершить работы к 9 июня», — пообещали в мэрии.

Напомним, в ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо Балатово и модернизировать 7 тяговых подстанций.

Модернизация обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.

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