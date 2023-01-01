Максим Артамонов В Росавиации назвали причины выкатывания самолёта Boeing за пределы полосы в Перми Инцидент произошёл в аэропорту Большое Савино в начале года Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

Росавиация завершила расследование инцидента, который произошёл в пермском аэропорту в начале января этого года, когда самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Выдержки результатов расследования опубликовал telegram-канал «Авиаторщина».

В качестве причин инцидента в документе указывается совокупность факторов. Один из них — необоснованное принятие командиром воздушного судна решения на вылет в условиях неисправности в системе управления передней опорой шасси (ПОШ).

Кроме того, управление передней опорой, которое осуществляется с помощью поворота специального рычага-тиллера, было «затяжелённым». Сам рычаг, после того как его отпускал пилот, не возвращал опору в нейтральное положение. Наиболее вероятной причиной этого стали проблемы с гидравлической жидкостью, которая из-за низкой температуры воздуха не проходила в систему управления ПОШ — в тот день были 30-градусные морозы.

Самолёт выкатился за пределы рабочей части ВПП на скорости 57 км/ч.

Напомним, 8 января этого года самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту Большое Савино. Воздушное судно направлялось в Москву. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

Позже авиакомпания разослала пилотам официальное сообщение с объяснением авиационного инцидента. Причиной инцидента «Победа» назвала «неуправляемое смещение воздушного судна» влево сразу после начала разбега, не указав, что именно привело к неконтролируемому перемещению борта с полосы. В письме сообщалось, что экипаж, пытаясь выровнять судно, отклонил вправо до упора педали руля направления, установил ручку управления двигателем в положение «малый газ» и предпринял попытку восстановить направление движения самолёта, но предотвратить его выкатывание за пределы ВПП не смог.

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