В авиакомпании «Победа» объяснили инцидент с самолётом в пермском аэропорту Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

Авиакомпания «Победа» разослала пилотам официальное сообщение с объяснением авиационного инцидента, произошедшего в аэропорту Перми утром 8 января. Тогда самолёт лоукостера при взлёте выкатился за пределы взлётной-посадочной полосы на пять метров, после чего экипаж принял решение прервать взлёт. Документ опубликовал тг-канал «Авиаторщина».

Причиной инцидента «Победа» назвала «неуправляемое смещение воздушного судна» влево сразу после начала разбега, не указав, что именно привело к неконтролируемому перемещению борта с полосы.

В письме сообщается, что экипаж, пытаясь выровнять судно, отклонил вправо до упора педали руля направления, установил ручку управления двигателем в положение "малый газ" и предпринял попытку восстановить направление движения самолёта, но предотвратить его выкатывание за пределы ВПП не смог.

Оценив ситуацию, экипаж принял решение выключить двигатели и высадить пассажиров. Никто не пострадал.

«После окончания официального расследования мы дадим детальный анализ события», — сказано в рассылке «Победы».

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