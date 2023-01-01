Алёна Бронникова Пермякам предлагают открыть магазин алкогольного мороженого Франшиза стоит 190 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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permkrai.ru

Жителям Перми предлагают приобрести франшизу магазина крафтового мороженого с добавлением алкоголя MIVINO за 190 тыс. руб. В объявлении на сайте «Авито» представители компании уверяют, что бизнес приносит от 750 тыс. руб. чистой прибыли в сезон.

Согласно опубликованной информации, компания начала свою деятельность с продажи грузинских вин в 2019 году. С увеличением прибыли руководство решило расширить бизнес и разработать новую идею. Так, к лету прошлого года была сформирована рецептура винного мороженого, и открылись первые точки продаж в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В объявлении также указано, что у компании есть собственное производство с возможностью выработки до 1 тонны продукта в день, что позволит обеспечить минимум 45 торговых точек.

В январе пермский владелец франшизы сети специализированных кафе-мороженых «Баскин Роббинс» ГК «Алендвик» сообщил об изменении названия и оформления товарного знака. Кафе сменили вывески и продолжили работу под новой маркой — BRandICE.





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