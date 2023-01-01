Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вероника Джиоева не будет петь на премьере «Бала-Маскарада» Её заменят Элона Коржевич и Анна Нечаева Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В социальных сетях Пермского театра оперы и балета появилось сообщение о том, кто репетирует партии в новой постановке «Бала-Маскарада» (16+) Верди, премьерная серия показов которой запланирована на 10-13 июня. Имени Вероники Джиоевой в этом списке нет, хотя изначально опера ставилась в расчёте на неё как главную звезду проекта.

Как сообщили в театре, в конце мая у певицы возникли серьёзные проблемы со здоровьем, и она отменила несколько выступлений по всему миру. В их числе оказалась и пермская постановка.

Сейчас партию Амелии репетируют солистка Пермской оперы Элона Коржевич и приглашённая Анна Нечаева — солистка Большого театра, которая известна в Перми сотрудничеством с Теодором Курентзисом. Кроме того, в опере заняты пермские певцы Дарья Терещенко, Ирина Байкова, Борис Рудак, Карлен Манукян, Энхбат Тувшинжаргал, Рауф Тимергазин, Эдуард Морозов, Тимофей Павленко, Данис Хузин, Владимир Тайсаев, а также приглашённые Ксения Дудникова, Екатерина Проценко, Владислав Сулимский, Олег Бударацкий.

Оперу ставит Владиславс Наставшевс, режиссёр «Евгения Онегина», получивший за эту работу «Золотую маску». Музыкальный руководитель — главный дирижёр театра Мигран Агаджанян.

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