Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Главный дирижёр Пермского театра оперы и балета передумал увольняться Будущее Миграна Агаджаняна зависит от премьеры «Бала-Маскарада» Поделиться Твитнуть

Мигран Агаджанян

yandex.ru

Как стало известно «Новому компаньону», главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян, который намеревался покинуть театр 14 июня, на минувшей неделе заявление на увольнение не подал. Источник в театре утверждает, что дирижёр признаётся, что «погорячился».

Напомним: 10 мая был уволен генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков. Комментируя свою отставку, он написал в соцсетях, что причина разногласий с учредителем — отказ сменить главного дирижёра и руководителя балетной труппы. Мигран Агаджанян тут же публично заявил, что из солидарности с коллегой покинет театр 14 июня — сразу после премьеры оперы Верди «Бал-Маскарад». Однако для того, чтобы уйти 14 числа, он должен был написать заявление на увольнение не позже 31 мая.

Выясняется, что дирижёр передумал.

Контракт Миграна Агаджаняна, заключённый на один год, завершается в августе. Его дальнейшая карьера находится в руках его будущего руководителя — нового гендиректора театра, назначение которого ожидается со дня на день. Многое зависит от того, как пройдёт премьера оперы Верди «Бал-Маскарад» (16+) в постановке Владиславса Наставшевса под музыкальным руководством Агаджаняна. Премьерная серия показов запланирована на 10-13 июня.

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