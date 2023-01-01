Алёна Бронникова На развитие ОЭЗ «Пермь» в 2022 году власти Прикамья выделили более 100 млн рублей В краевом бюджете запланировано 1,4 млрд рублей на эти цели в 2023-2025 годах Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Из бюджета Пермского края в 2022 году на развитие проекта Особой экономической зоны (ОЭЗ) было выделено 105,7 млн и 18 тыс. руб. в год регистрации. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Согласно опубликованному отчёту за прошлый год, доходы АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» составили 32,3 млн, расходы — 31,8 млн, а чистая прибыль — 533 тыс. руб. Расходы составили траты на содержание офиса, проект планировки ОЭЗ и уплату налогов. Компания была зарегистрирована в 2021 году, но операционную деятельность начала только в прошлом, сообщает издание. В краевом бюджете на ближайшую трёхлетку на создание ОЭЗ запланировано 1,4 млрд руб.

В июне прошлого года стало известно, что в Перми, рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний СИБУР, ЛУКОЙЛ и «Уралхим», появится ОЭЗ «Осенцы», которая станет основой промышленного кластера. Её основной специализацией будет химия и нефтехимия, машиностроение, металлообработка, IT-отрасль.

Как отметил губернатор, на сегодняшний день потенциальные резиденты ОЭЗ подтвердили свою готовность вложить средства в создание пяти проектов, в том числе по изготовлению гибких высокоатмосферных полиэтиленовых армированных труб, модернизации мощностей «Пермской судоверфи», производству грузоподъёмного оборудования, созданию центра обработки данных, возведению логистического комплекса. Общий объём инвестиций — 10 млрд руб.

В феврале текущего года проекты производств в ОЭЗ «Пермь» были одобрены. Краевые власти обещают, что инвестиции потенциальных резидентов составят порядка 58,7 млрд руб., и будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест. Пермской судоверфи 1 июня был официально присвоен статус резидента ОЭЗ «Пермь». Общий объём инвестиций в площадку составит порядка 2,5 млрд руб. К 2030 году на Пермской судоверфи планируется создать не менее 185 новых рабочих мест.





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