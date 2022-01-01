Правительство РФ одобрило создание в Перми особой экономической зоны «Осенцы» Общий объем инвестиций — 10 млрд руб. Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Межведомственная рабочая группа правительства РФ 29 июня одобрила создание в Пермском крае особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом в своем в своем Telegram-канале сообщил глава Прикамья Дмитрия Махонин.

Напомним, ОЭЗ «Осенцы» будет располагаться рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний СИБУР, ЛУКОЙЛ и Уралхим, и станет основой промышленного кластера. Основной специализацией ОЭЗ будет химия и нефтехимия, машиностроение, металлообработка, IT-отрасль.

Как отметил губернатор, на сегодняшний день потенциальные резиденты ОЭЗ подтвердили свою готовность вложить средства в создании пяти проектов, в том числе по изготовлению гибких высоко атмосферных полиэтиленовых армированных труб, модернизации мощностей «Пермской судоверфи», производству грузоподъемного оборудования, созданию центра обработки данных, возведению логистического комплекса. Общий объем инвестиций — 10 млрд руб.

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