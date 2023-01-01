Максим Артамонов В Пермском крае зафиксирована вторая вспышка бешенства Инцидент произошёл в Добрянке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным администрации Добрянского округа, на территорию одного из частных земельных участков проникла бешеная лиса. Об этом сообщил владелец земельного участка из СНТ «Верхняя Полазна».

Он рассказал, что бешеная лиса, которая зашла на участок, вела себя агрессивно и бросалась на людей. На помощь пришли соседи, которые обезвредили дикое животное. Экспертиза показала, что животное заражено бешенством, пояснили в местной администрации.



Власти Добрянки напомнили, что бешенство — опасное вирусное инфекционное заболевание с абсолютной летальностью, и попросили жителей обращать внимание на животных.

При бешенстве заражение человека происходит при укусе, оцарапывании бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже или при контакте с предметами, загрязнёнными инфицированной слюной.



Напомним, в конце мая в Чернушинском городском округе на территории личного подсобного хозяйства в с. Трушники власти ввели карантин по бешенству животных. Всё село было объявлено неблагополучным пунктом по бешенству животных. Для предотвращения распространения заболевания запрещено посещение территории, ввоз, вывоз и убой скота, проведение ярмарок, выставок, охоты и пр. Ограничительные мероприятия будут действовать до снятия карантина. Его сроки не определены.





Ранее сообщалось, что на территории Чернушки на женщину напала енотовидная собака. «Пострадавшая направлена в больницу для проведения курса антирабической вакциной», — уведомили тогда местные власти. После инцидента животное отправили в ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство. Выяснилось, что зверь был болен.

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