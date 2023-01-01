Максим Артамонов
В Пермском крае зафиксирована вторая вспышка бешенства
Инцидент произошёл в Добрянке
По данным администрации Добрянского округа, на территорию одного из частных земельных участков проникла бешеная лиса. Об этом сообщил владелец земельного участка из СНТ «Верхняя Полазна».
Он рассказал, что бешеная лиса, которая зашла на участок, вела себя агрессивно и бросалась на людей. На помощь пришли соседи, которые обезвредили дикое животное. Экспертиза показала, что животное заражено бешенством, пояснили в местной администрации.
Власти Добрянки напомнили, что бешенство — опасное вирусное инфекционное заболевание с абсолютной летальностью, и попросили жителей обращать внимание на животных.
При бешенстве заражение человека происходит при укусе, оцарапывании бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже или при контакте с предметами, загрязнёнными инфицированной слюной.
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