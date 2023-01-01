Следователи начали проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Юсьвинском муниципальном округе следователи Кудымкарского отдела СУ СКР по Пермскому краю начали проверку, в ходе которой установят все обстоятельства гибели мужчины и женщины во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас известно, что 1 июня 2023 года в вечернее время загорелся жилой деревянный дом в п. Пожва. После того как огонь был потушен, в доме обнаружили тела 66-летнего мужчины и 62-летней женщины.

В настоящее время назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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