Максим Артамонов В Юсьвинском округе Прикамья на пожаре погибли два человека В частном доме загорелись мебель и домашние вещи Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 1 июня в Пожве Юсьвенского муниципального округа произошёл пожар в частном жилом доме, в котором были обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.



Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре по ул. Шевченко поступило в 20:09. К месту пожара выехали 11 спасателей и четыре спецмашины. По прибытии они установили, что горят мебель и домашние вещи.

Пожар был локализован в 20:25, а горение ликвидировано в 21:30. Предварительно, площадь пожара составляет 30 кв. м.



Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства и причины пожара.





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