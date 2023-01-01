Максим Артамонов В Перми мать Тимура Бекмансурова через суд выписала сына из квартиры Бывший студент, устроивший стрельбу в Пермском университете, приговорён к пожизненному сроку Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Мать осуждённого за массовый расстрел в ПГНИУ бывшего Тимура Бекмансурова смогла через суд выписать своего сына из квартиры. Предварительное заседание в суде состоялось в мае, а основное прошло 2 июня. Как следует из картотеки суда, судья Ольга Чуракова удовлетворила иск матери осуждённого. На это первым обратило внимание издание Properm.ru.

Во время резонансного судебного процесса над Бекмансуровым, который длился более года, выяснилось, что до нападения на университет он жил с мамой в квартире на ул. Новосибирской. В день массового расстрела людей, который произошёл на территории ПГНИУ 20 сентября 2021 года, он поехал в университет именно оттуда.

Напомним, в результате нападения Бекмансурова шесть человек погибли, ещё 59 пострадали. Во время задержания один из полицейских выстрелил нападавшему в ногу, затем её пришлось ампутировать. Экспертиза назначила Бекмансурову третью группу инвалидности. В конце 2022 года его приговорили к пожизненному заключению и выплатам семьям погибших и пострадавших в общей сложности более 370 млн руб. Инвалиды третьей группы получают ежемесячное пособие в размере 2,7 тыс. руб. Если Бекмансурову присвоят вторую группу, то каждый месяц он сможет получать по 3,5 тыс. руб.

В начале апреля этого года судья Свердловского районного суда Перми назначила Бекмансурову новую медицинскую экспертизу.

Ранее он подал иск в суд к краевому филиалу Главного бюро медико-социальной экспертизы с требованием изменить группу инвалидности с третьей на вторую. Слушание дела проходило 4 апреля. Производство по иску было приостановлено до окончания экспертизы. Затем будет назначена новая дата заседания.

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